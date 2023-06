Reapertura oficial Cadushi Restaurant na EPB-San Nicolas

Riba dos diabierna consecutivo Cadushi Restaurant a brinda un ‘3 course lunch’ prepara, cushina y sirbi door di alumnonan di Unidad Servicio di EPB San Nicolas.

Alumnoman di klas 3 di e estudio Horeca Assistent nivel Arbeidsmarkt, estudio Keukenmedewerker nivel Doorstroom y Uitstroom bou di guia di docentenan di Cushina y Bakkerij a prepara y cushina un sabroso appetizer, main course y dessert. Alumnonan di prome aña di e opleiding Gastheer/Gastvouw (ABO nivel 2) bou guia di docente di Restaurant a brinda tur nos invitadonan special un bon servicio.

Diabierna 16 juni tabata un merdia special mirando cu e logo oficial di Cadushi Restaurant a ser inaugura door di Minister di Deporte y Enseñsa sr. Endy Croes conhuntamente cu vice voorzitter di SEPB sra. Marieska Daña y alumna Zarelda Lobban di klas KM3D2. Alumna Zarelda a pinta y diseña e logo durante un ‘logo contest’ na scol y di cual awe ta e logo oficial di Cadushi Restaurant.



Nos ta gradici tur persona cu di un forma of otro a brinda nan sosten pa e reapertura di Cadushi Restaurant tabata uno exitoso. EPB San Nicolas ta sumamente orguyoso di nos alumnonan y docentenan talentoso.

Den futuro Cadushi Restaurant su portanan lo ta habri pa comunidad di Aruba por pasa disfruta di un tremendo 3 course lunch.

