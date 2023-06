Wings of Hope AUA Airport Runway Run 2023 A conmemora 100 aña di aviacion coriendo y dunandobek na comunidad

Aruba Airport Authority (AAA) hunto cu Wings of Hope (WoH) a organisa e prome “AUA Airport Runway Run 2023” cu a tumaluga riba diadomingo dia 18 di juni 2023. Durante e AUA Airport Runway Run 2023 un total di 100 hende a celebra e 100 añanan di aviacion na Aruba. Door di haci esaki hunto a dunabek na comunidad.

Den presencia di Minister Ursell Arends y CEO di AAA, Joost Meijs, un total di 100 coredo a experencia e emocion di core riba e pista di aeropuerto durante e prome AUA Airport Runway Run 2023. A core un poco mas di 5KM desde e pista 11 te cu e pista 29 y djey bay bek na pista 11.

Como parti di e eventonan di celebracion pa cu e conmemoracion di e 100 aña di aviacion na Aruba, e team di WoH di AAA asisti pa e team di Branding & Marketing di AAA, a organisa e evento special aki. WoH su enfoke ta pa ehecutaevento socialmente responsabel cu United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) como nan guia principal pa contribui na bienestar, desaroyo y sostenibilidad pa comunidaddi Aruba.

Pa medio di e prome AUA Airport Runway Run 2023 a recaudafondo pa Stichting Kinderhuis Imeldahof y Luna Foundation. E empleadonan di AAA a scoge e fundacionnan aki a traves di un encuesta.

Stichting Kinderhuis Imeldahof ta un centro infantil cu ta yuda e muchanan cu un hogar temporal y alabes ta duna orientacion nae muchanan cu pa un motibo of otro no por keda den nan propiohogar. Den mayoria di caso, esaki ta sosode te na momento cu logra haya un hogar cerca nan mesun famia of un famia di criansa. E muchanan cu tin problema emocional y problema di comportacion specifico ta ricibi guia for di un profesional. Stichting Kinderhuis Imeldahof ta ofrece un programa cu tainclui actividad di grupo, actividad manera les di ballet, les di muziek, taekwondo, arte y crafts.

Luna Foundation, nombra na honor di Luna cu tabata e promecacho den historia di Aruba cu nan a saca for di un hogarabusivo, ta enfoca den busca un hogar pa e cachonan cu tinmalesa, cu ta abusa y bieu. Ta busca hogar te ora nan ta suficientemente fuerte pa cuida di nan mes. Luna Foundation ta conta cu sosten di boluntarionan pa tur dia subi caya y duna e cachonan di caya cuminda. Nan ta traha hunto cu e comunidadnan local pa educa nan tocante e importancia di sterilisa, castra y siña e siguiente generacion pa trata bestia di un manera husto cu compasion y amor.

Tur coredo a ricibi gadgets, safety vest y hydration belt waist bags cu nan a uza durante nan coremento riba pista. Despues di yega e meta final, tur coredo a haya un medaya special comorecuerdo y tambe a disfruta di fruta y coco cu e logo di WoH y 100 Years of Aviation. Cu masha orguyo y den presencia di tur e participantenan, e team di WoH di AAA, a entrega un donaciondi 7.500 florin na cada fundacion. Pa finalisa e evento a rifa un total di 34 premio entre e participantenan, entre e premionantabatin aparato electronico, articulo deportivo, vouchers, voucher di biahe, voucher di self-care y gardening vouchers pa menciona algun.

Aruba Airport Authority hunto cu Wings of Hope ta sumamenteagradecido cu tur boluntario, coredo, organisacion y tur grupo di servicio cu a participa den e AUA Airport Runway Run 2023 y hacie uno inolvidabel y exitoso. AAA y e team di WoH ta speradi por sigui contribui cu e proyectonan cu ta crea un miho futuropa e comunidad di Aruba.

Wings of Hope AUA Airport Runway Run 2023

Commemorating 100 Years of Aviation and giving back to the community

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) and Wings of Hope (WoH) recently organized the 1st ever AUA Airport Runway Run 2023 on Sunday June 18, 2023, where atotal of 100 runners commemorated 100 Years of Aviation on Aruba and by doing so, together with AAA, gave back to the community.

In the presence of Minister Ursell Arends and AAA’s CEO Joost Meijs, a total of 100 runners were able to experience the thrill of running on the airport runway at the 1st AUA Airport Runway Run 2023 by running a little over 5K starting from Runway 11 to Runway 29 and back towards Runway 11. As part of the celebratory events commemorating 100 years of aviation inAruba, AAA’s WoH team, assisted by the Branding & Marketing team of AAA, organized this special event. WoHfocuses on executing socially responsible projects with United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) as its guiding principle to contribute to the well-being, further development, and sustainability of the Aruban community. By means of this 1st AUA Airport Runway Run 2023 funds were raised for Stichting Kinderhuis Imeldahof and Luna Foundation, which foundations were chosen by AAA employees who voted for these foundations through a company poll.

Stichting Kinderhuis Imeldahof is a children’s home providing children with a temporary home and guidance for children who, for a variety of reasons, are unable to remain in their own homes. In most cases this is until placement with their own family or relatives or foster family can be found. Children with specific emotional and behavior problems are guided by a professional. Stichting Kinderhuis Imeldahof also provides a program including group activities such as ballet-, music-, taekwondo lessons, arts, and crafts.

Luna Foundation, named in honor of Luna, the first dog in Aruba’s history to be removed from an abusive home, focuses on providing dogs that are sick, abused, and elderly dogs with a home until they are capable and strong enough to take care of themselves. Luna Foundation counts on their volunteers to hit the streets daily to feed the strays. They work together with local communities to educate them on the importance of spaying and neutering and on teaching the next generation to treat animals fairly, with compassion and love.

All runners were provided with branded gadgets such as SafetyVests and hydration belt waist bags which were used by the runners during the actual runway run. After having crossed the finish line all runners were rewarded with a special medalkeepsake and were delighted with fresh refreshments including branded coconuts with WoH and 100 Years of Aviation logos and fruit. In the presence of all participants, AAA’s WoH team proudly presented a donation of each AWG 7,500.00 to both foundations. To conclude the event, a total of 34 prizes were raffled among the participants and included electronics, sporting good items, vouchers, travel vouchers, self-care, and gardeningvouchers to mention a few.

AAA and WoH is immensely grateful for all volunteers, runners, organizations, and other service groups who participated in the 1st ever AUA Airport Runway Run 2023 to make this an unforgettable and successful one. AAA and its WoH team look forward to continuing its contribution to projects that create a better future for the Aruban Community.

Aeropuerto de Aruba con su primeraCarrera Runway 2023

Conmemorando los 100 años de la aviación y retribuyendo a la comunidad

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) y Wings of Hope (WoH) organizaron recientemente la 1ª Carrera del Aeropuerto AUA 2023 el domingo 18 de junio de 2023, en la que un total de 100 corredores conmemoraron los 100 años de aviación en Aruba y, al hacerlo, junto con la AAA, retribuyeron a la comunidad.

En presencia del Ministro Ursell Arends y del Director Ejecutivo de la AAA, Joost Meijs, un total de 100 corredores pudieron experimentar la emoción de correr por la pista del aeropuerto en la 1ª Carrera del Aeropuerto de AUA 2023, corriendo algo más de 5 km desde la pista 11 hasta la pista 29 y de vuelta hacia la pista 11. Como parte de los eventos conmemorativos de los 100 años de aviación en Aruba, el equipo WoH de la AAA, asistido por el equipo de Branding & Marketing de la AAA, organizó este evento especial. WoH se centra en la ejecución de proyectos socialmente responsables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como principio rector para contribuir al bienestar, el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad de Aruba. A través de esta 1ª Carrera del Aeropuerto AUA 2023 se recaudaron fondos para Stichting Kinderhuis Imeldahof y Luna Foundation, fundaciones elegidas por los empleados de AAA que votaron por estas fundaciones a través de una encuesta de la empresa.

Stichting Kinderhuis Imeldahof es un hogar infantil que proporciona un hogar temporal y orientación para los niños que, por diversas razones, no pueden permanecer en sus propios hogares. En la mayoría de los casos, esto es hasta que se pueda encontrar una ubicación con su propia familia o parientes o una familia de acogida. Los niños con problemas emocionales y de comportamiento específicos son guiados por un profesional. Stichting Kinderhuis Imeldahof también ofrece un programa que incluye actividades grupales como lecciones de ballet, música, taekwondo, artes y manualidades.

Luna Foundation, llamada así en honor de Luna, la primera perrita de la historia de Aruba que fue sacada de un hogar donde sufría malos tratos, se centra en proporcionar a los perros enfermos, maltratados y ancianos un hogar hasta que sean lo bastante capaces y fuertes para cuidar de sí mismos. La Fundación Luna cuenta con sus voluntarios, que salen a la calle a diario para alimentar a los perros callejeros. Colaboran con las comunidades locales para educarlas sobre la importancia de la esterilización y la castración y para enseñar a la próxima generación a tratar a los animales con justicia, compasión y amor.

Todos los corredores recibieron artículos de marca, como chalecos de seguridad y cinturones de hidratación, que utilizaron durante la carrera. Tras cruzar la línea de meta, todos los corredores fueron recompensados con una medalla especial de recuerdo y se deleitaron con refrescos frescos, como cocos con los logotipos de WoH y 100 años de aviación y fruta. En presencia de todos los participantes, el equipo WoH de la AAA entregó con orgullo una donación de 7.500,00 AWG a cada unode las fundaciones. Para concluir el evento, se sortearon un total de 34 premios entre los participantes, entre los que se incluíanartículos electrónicos, artículos deportivos, vales, vales de viaje, vales de autocuidado y vales de jardinería, por mencionar algunos.

La AAA y el WoH están inmensamente agradecidos a todos los voluntarios, corredores, organizaciones y otros grupos de servicio que participaron en la 1ª Carrera del Aeropuerto de la AUA 2023 para hacer de ésta una carrera inolvidable y exitosa. AAA y su equipo WoH esperan continuar su contribución a los proyectos que crean un futuro mejor para la Comunidad de Aruba