E procedura di keho di dokter di cas

ORANJESTAD, ARUBA (21 di juni, 2023) – HAVA, e asociacion di dokternan di cas na Aruba, ta informa comunidad di Aruba encuanto e procedura vigente con pashent por raporta un keho di su dokter di cas cu e meta pa yega na un solucion.

Si e situacion surgi cu e pashent tin keho di e servicio di su dokter di cas, e organisacion di e consultorio di e dokter, e forma cu un empleado di e consultorio ta papia cu ne of ta trat’e, e pashent por haci uzo di e procedura aki. E procedura aki ta brinda un bon oportunidad pa trece mehoracion den nos cuido primario.

Cu e meta primordial pa soluciona e keho, e procedura actual ta brinda tres opcion na e pashent.

E prome opcion ta cu semper e pashent por comunica e keho na su dokter di cas y preferiblemente mas lihe posibel. E ta importante pa e pashent purba di tene un combersacion cu su dokter prome. E manera aki ta esun mas lihe pa por yega na un solucion y pa mantene e bon relacion entre e pashent y su dokter di cas.

E di dos opcion ta tene cuenta cu e pashent cu no tin e necesidad of deseo di contact su dokter di cas personal. Den e caso aki, e pashent por yena e formulario di keho cu tin disponibel na e consultorio di su dokter di cas. Por deposit’e den e box den sala di espera. Un funcionario den oficina cu ta responsabel pa e procedura aki lo comunica esaki cu e dokter di cas y e funcionario lo tuma contacto bek cu e patient pa purba yega na un solucion.

E delaster opcion ta cu pashent por entrega un keho cerca e comision di keho di dokter di cas (klachtencommissiearuba@gmail.com) of cerca IVA, Inspectie Volksgezondheid (www.iva.aw). Den caso cu segun e pashent e keho no a wordo soluciona of e pashent no tin e necesidad pa papia cu su dokter directamente, e por contact un di e dos organisacionnan aki. Nan rol ta pa intermedia y si ta necesario nan como partido neutral por haci cualkier investigacion necesario.

E comision di keho di dokter di cas ta consisti di 5 profesional di e sector medico, di cual e president ta un specialista medico y e persona aki no ta un dokter di cas. Tambe tin un hurista como miembro di comision, un funcionario y dos dokter di cas. E rol di e comision aki ta pa intermedia. Un ehempel di nan tarea ta encera haci investigacion si erornan medico a tuma lugar.

E meta di e procedura di keho di dokter di cas semper mester ta pa por mehora e calidad di cuido di nos dokternan di cas. Esaki lo ta mihor posibel ora dokternan di cas haya e feedback necesario for di nan pashentnan via ruta oficial. Un keho via rutanan no oficial, por ehempel riba social media, lo no contribui pa yega na un solucion adecua pa tur partido.

Pa por keda informa encuanto dokternan di cas na Aruba y e trabou cu nan ta haci como specialista medico di cuido primario, por bishita e pagina di Facebook (HAVA Aruba) of e website di HAVA www.havaruba.org.