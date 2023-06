MINISTER ENDY CROES A REUNI CU PROFESOR EARNEY LASTEN UNDA A DIALOGA RIBA DIFERENTE ASPECTO DI ENSEÑANSA

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reunicu profesor Earney Lasten, yiu di tera residencia na Colombia. Profesor Lasten tin un carera y un preparacion hopi amplioe.o. Profesor Lasten tin su Master’s Degree di International Management concentra den International Marketing cu el a obtene na University of Saint Thomas na Minnesota. Tambe, profesor Lasten tin su Master’s Degree in Software Design & Development di University of Saint Thomas na Minnesota. Banda di esaki Sr. Lasten tin su Ph.D. in Education(Hospitality Education Track / Hospitality Management) diUniversity of Central Florida, Rosen College na Florida. Pues, un profiel y preparacion hopi bon. Minister Endy Croes a indica di a hiba combersacion den linea grandi di enseñansa y evalua den ki funcion profesor Lasten por bin yuda su paisbek, sobretodo den cuadro di e Doorlichting Rapport pa mehoracion di enseñansa den totalidad.

Finalisando, Minister Endy Croes a enfatisa cu e tabata un bon reunion, unda a comparti hopi idea y vision. Pues, ken sacu pronto profesor Earney Lasten por bin join nos na Aruba pa por duna su aporte como yiu di tera den enseñansa.