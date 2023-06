Minister Endy Croes: LO HACI UZO DI EDIFICIO DI JOHN WESLEY COLLEGE PA REALOCA OTRO SCOL RESORTA BOU DI SPCOA SPCOA como directiva di e scol a tuma decision pa cera John Wesley College y no Gobierno di Aruba

ORANJESTAD: Manera nos sa, scol secundario John Wesley College ta resorta bou di e Stichting Protestants ChristelijkOnderwijs Aruba (SPCOA) y pa e motibo aki SPCOA ta e unico cu por tuma decision riba e scol aki. Recientemente, SPCOA a splica ampliamente den prensa cu nan a reuni cu diferente miembro di parlamento, entre otro, Mike Eman y algun miembro di fraccion di AVP. SPCOA a pone esaki den un carta pa splica e motibo cu nan a yega na e decision di ceraJohn Wesley College. A pesar cu Gobierno di Aruba semper a duna y te e dia di awe ainda ta dunando John Wesley College subsidio, nan a splica cu den e ultimo cuater (4) añanan e cantidad di alumno a disminui di 227 pa 64 alumno. Financieramente e no ta factibel pa SPCOA mantene e scolhabri cu cantidad limita di alumno of lo mester a yega nadecision pa aumenta schoolgeld drasticamente. Manera a splica anteriormente, Gobierno di Aruba no por tuma decision riba un stichting. Ta masha lamentabel mes cu Mike Eman ta gara e bandera politico despues di e caso di Avestruz, unda ela wordo acusa den caso di corupcion pa defende su amigo y colega Benny Sevinger cu tin un condena di hues riba sunomber. Por a mira con Mike Eman a bay cende bela y hungacu emocion di esnan den veld di enseñansa na San Nicolas, purbando di benta e culpa riba Minister di Enseñansa Endy Croes y Gobierno di Aruba. Mike Eman a uza algun aliadoriba lista politico, entre otro, juffrouw di scol Otami Thomasiay cabesante di Colegio Hilario Angela, Sra. Cornelia Aventurin Connor pa defende corupcion y manipulainformacion cu no ta berdad. Ta masha lamentabel cu juffrouw Aventurin ta participa den un acto baho asina y ta pone hende cuestiona su capacidad como cabesante di un scol. Ademas, tin un rapport riba e scol aki y lo trece esaki mas adelante. Minister di Enseñansa ta expresa cu e ta lamenta cu partido di AVP ta uza esaki pa campaña politico. Finalemente, e mandatario di Enseñansa ta señala cu e edificio di John Wesley ta keda habri y lo realoca otro scol resorta bou di SPCOA na e edificio aki. Ningun mucha a keda sin scol y ningun docente a keda sin trabou, mirando cu SPCOA a percura pa aloca tur na otro scol. Pues, ban laga e caso aki den pasado, ban enfoca den futuro di Pais Aruba y garantisa un enseñansa di calidad pa nos mucha– y hobennan.

