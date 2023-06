Diadomingo madruga durante patruya polis a bin topa cu un accidente dilanti di Yami Yami na Bubali, mesora a baha atende e accidente a bin resulta cu e chauffeur biniendo for di Washington no a logra para na tempo y a bay dal y pusha barancanan grandi for di banda caminda. Aunke e impacto tabata fuerte toch afortunadamante e chauffeur no a resulta herida. Ora polis a test e chauffeur a bin resulta cu e ta burachi y a detene.

