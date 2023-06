Zr.Ms. Groningen i Wardakosta ta interseptá botonan go-fast i ta konfiská kasi 2.000 kilo di droga.

E barku di Marina Zr.Ms. Groningen i Wardakosta Karibe Hulandes djaweps i djabièrnè mardugá a interseptá dos transporte di droga i a konfiská kasi 2.000 kilo di droga. E barku di Marina Zr.Ms. Groningen, nabegando pa Wardakosta Karibe Hulandes, durante mardugá di djawebs a interseptá un transporte di droga. Zr.Ms. Groningen despues di e detekshon di e boto sospechoso a lansa dos boto rápido di intersepshon di e barku patruyero, e asina yamá FRISC, pa interseptá e go-fast nan. Unabes na un distansha serka, e FRISC huntu ku e tim di Wardakosta Karibe Hulandes, Skuadron di Infanteria di Flota (Fleet Marine Squadron) i e tripulashon di Zr.Ms. Groningen, a identifiká nan mes na e boto sospechoso, pa medio di sende nan lusnan ’zwaailicht’ blou. Despues di esaki e boto a purba hui ku un velosidat haltu i e tripulashon a kuminsá tira paketenan den laman. Durante e pèrsekushon a dispará tirunan di atvertensha, i finalmente un di e motornan di e go-fast mester a keda desaktivá pa medio di tirunan dirigí. E sinku sospechosonan na bordo di e go-fast finalmente a entregá nan mes. E tim di e FRISC a saka e paketenan ku a keda tirá den laman. E siguiente mardugá a bolbe detektá un go-fast den laman Karibe. E biaha aki tabata trata di un go-fast ku shete persona na bordo. Despues di e detekshon di e kontakto, e dos botonan rápido di intersepshon di e barku patruyero, esta e FRISC-nan, a keda lansa pa interseptá e go-fast. E 12 sospechosonan di e go-fastnan ku nashonalidat Venezolano, ademas di e kontrabanda a keda entregá na Kuerpo Polisial di Kòrsou. Un total di kasi 2.000 kilo di droga e keda konfiská riba e dos go-fast nan. Zr.Ms. Groningen desde mei 2023 ta aktivo komo barku patruyero den region Karibe, i ta kombiná e operashonnan anti-droga ku sosten na Wardakosta Karibe Hulandes huntu ku dunamentu di asistensia humanitario.

Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen go-fasts en confisqueren bijna 2.000 kilo drugs Het marineschip Zr.Ms. Groningen en Kustwacht Caribisch Gebied hebben donderdag en vrijdagnacht twee drugstransporten onderschept waarbij bijna 2.000 kilo drugs is geconfisqueerd.

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen, varende voor de Kustwacht Caribisch Gebied, heeft afgelopen donderdag nacht een drugstransport onderschept. Zr.Ms. Groningen heeft na detectie van het verdachte vaartuig twee snelle onderscheppingsboten van het stationsschip, zogenaamde FRISC’s, gelanceerd om de go-fast te onderscheppen. Eenmaal op korte afstand maakten de FRISC’en met een team van Kustwacht Caribisch Gebied, Fleet Marine Squadron en de bemanning van Zr.Ms. Groningen zich kenbaar aan het verdachte vaartuig door de blauwe zwaailichten aan te zetten. Hierop ging het vaartuig er met hoge vaart vandoor en begon de bemanning pakketten over boord te gooien . Tijdens de achtervolging zijn waarschuwings schoten gegeven, uiteindelijk moest een buitenboord motor van de go-fast met gericht vuur uitgeschakeld worden. De vijf verdachten aan boord van de go-fast gaven zich hierna over. De over boord gezette pakketten zijn door het FRISC team uit het water gehaald. De volgende nacht werd wederom een go-fast in de Caribisch zee gedetecteerd. Dit keer betrof het een go-fast met zeven personen aan boord. Na detectie van het contact zijn de twee snelle onderscheppingsboten van het stationsschip, de FRISC’s, gelanceerd om deze go-fast te onderscheppen. De 12 verdachten met de Venezolaanse nationaliteitvan de twee go-fasts en de contrabande zijn op een later moment overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. In totaal is er bijna 2.000 kilogram drugs in beslag genomen.

Zr.Ms. Groningen is vanaf mei 2023 als stationsschip Caribisch

Gebied actief in de regio en combineert counter drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied en humanitaire hulpverlening.

