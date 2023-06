Polis a detene chauffeur cu a comete un accidente hit & run.

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente dilanti di Talk of the Town pero e chauffeur a bandona e sitio di accidente mesora nan a siguie y tabata avisando polis di e Honda Fit A10516 unda e ta bayendo unabes cu e chauffeur di e Fit a drenta boca di leon (cerca di warda di polis Oranjestad) esaki a hap e na e crusada Koningstraat cu Weststraat. Eynan polis ta nota cu e chauffeur ta mustra burachi. Polis a test e chauffeur y a nota cu e ta burachi y a detene a base di cu ela hit & run y lo tabata bao influencia. Despues na warda ela ser laga den libertad. Eynan a yama seguro pa bin atende cu e accidente cu a sosode dilanti Talk of the Town unda e chauffeur di e Honda Fit no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di e auto.

Share this: Twitter

Facebook