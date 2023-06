TEAM SNOR A RASPA BOU DAK!

Calabas/Kudawecha – Na Hulanda tin varios dicho cu ta contene e palabra ‘snor’ den dje, y ta interesante pa observa con e famoso ekipo di domino, Team Snor bou guia di e flamante Nelson ‘Snor’ Perez, ta cumpli, consciente o inconsciente, na cierto dje dichonan aki. Ban cuminsa por ehempel cu Team Snor nan uniform: na Hulandes nos por bisa dat zit snor; locual kiermen dat is in orde, ta mustra bon, na ordo, done! Un uniform unico y custom made c’un caricatura di cada doño dje uniform riba dje. En general por opina mescos dje wega di Team Snor, ya cu mayoria biaha nan ta gana nan batayanan, y ora perde mes, nan ta perde cu score minimo. Dus, dat zit ook snor.

Pero tin mas … recientemente tabata tin varios caso caminda ora presion bira di mas, por ehempel ora e score ta 20 – 20, varios integrante di Team Snor, pa no bisa mayoria, diripiente ta haya un atake di ‘de kleine boodschap’ y ta huy masalmente pa baño y ta keda kampeer eyden te ora e tormenta pasa. Na bon Hulandes nos ta bisa ‘zijn snor drukken’, of na bon Papiamento ‘bula pipa’, keda sin haci bo trabou, haya colio y core pa responsabilidad. Otro caso di un dicho Hulandes cu ta cuadra, consciente o inconscientemente, cu sucesonan di Team Snor.

Un otro caso cu sa pasa ta cu tin ora tin cambio di pitcher ya cu e capitan tin un caso di locual na Hulandes nan ta bisa ‘een snor aan hebben’, locual kiermen cu a dal dos slok di mas y ya no ta worry mucho mas kico bin o kico bay. Ey ta caminda ta shuffle e team di nobo pa drecha resultado y caminda un otro dicho Hulandes ta drenta wega: een goeie poes heeft altijd een natte snor; locual kiermen uza un cos segun e ta traha p’e. Den otro palabra, pone bon hungado caminda planchi ta na candela. Y esaki ta exactamente locual a bolbe pasa durante e bataya di diasabra 24 di juni entre Team Snor contra Team Bou Dak. Aunke Team Snor tabata gana caba na halftime cu 11 – 7, a dicidi di no tuma niun riesgo mas. Captain Magda a tuma timon over y a haci cierto cambio cu a causa Team Snor ranca cu velocidad y caba cos cu score impactante di 21 – 11! Bou Dak a keda huma so di San Juan … Next! Coming Soon … Keda pendiente, pasobra e siguiente wega grandi lo ta contra Team Bou Palo.

Share this: Twitter

Facebook