Despues di no a logra horta e auto anochi, den madruga nan a regresa pero tampoco nan no a logra aunke a causa destruccion na e auto!

Diaranson mainta a drenta informe di un caso di intento di ladronicia na Madiki, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu diamars anochi e persona a bay sali for di su cas y a nota cu tin personanan den su auto y mesora ela grita nan y nan a core bay bisando cu ta un piesa so nan mester. Mirando cu nan tabata tin inteto di bay cu su auto ela dicidi pa saca e bateria afor y hiba e bateria den su cas y a kita algo mas for di e auto pa impede nan bay cun’e. Pero den oranan di mainta ela nota cu e ladronnan a regresa y hasta cu un bateria pa purba bay cu e auto pero nan a ser stroba y/of no a logra, pero e dashboard bao di e stuur a keda completamente destrui. Polis a tuma e keho. Algun dia atras e bisiña a bira victima y nan a bay cu su auto lagando un mensahe riba e otro auto di e bisiña bisando “Dispensa pero nos mester bay cu urgencia pa Sanicolas”. Ultimamente tin masha hopi ladronicia di auto den e dianan aki, lo ta bon pa doñonan di auto tira bon bista riba nan auto.

