MINISTER ENDY CROES A REUNI CU CONSUL GENERAL DI REINO HULANDES NA CANADA SR. HARMAN IDEMA

ORANJESTAD: Durante biahe di trabou na Canada, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes tabatin un reunion virtual cu Consulado General di Reino Hulandes na Canada. Durante e reunion a dialoga tocante diferente punto importante pa Aruba y pa nos studiantenan di Aruba. Durante e reunionvirtual, e ehecutivonan di York University (YU) tabata presente y a presenta nan posibilidadnan. York University ta conta cu 56.000 studiante. A ofrece intercambio cu Universidad di Aruba riba diferente tereno y a dialoga di e posibilidadnan pa nos studiantenan di Aruba. Siguientemente, Minister Endy Croes a haci un peticion na Consul General Sr. Harman Idema pa yuda Aruba persuadi Gobierno di Canada pa Aruba por wordo reconoci riba e lista di Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), cual ta brinda e studiantenan internacional oportunidad di haya beca (scholarship) a traves di Gobierno Canades. Cu e programa di ELAP, e studiantenan por eherce un estudio na Canada durante seis (6) luna cu tur cos paga. Banda di esaki, e mandatario di Enseñansa a pidi consul pa haci un peticion naGobierno di Canada y imigracion Canades pa reconoce e carta di Arubalening. Normalmente, un studiante di Aruba mester tin 10 mil dollar riba nan cuenta di banco pa solicita pa nan VISA. Gobierno Americano si ta reconoce esaki y Canada ainda no. Minister Endy Croes ta expresa cu e ta spera nos logra esaki den un futuro cercano. Tambe, a pidi consul contribui den e aspecto di Biometric Test cu Canada ta exigi pa VISA. Actualmente, nos studiantenan mester bay haci esaki na Bogoto of Miami. Ademas, a haci otro peticion naconsul pa yuda yega den contacto cu compania Epic Games Store riba recomendacion di Sharidan College pa algun proyecto interesante. Fuera di esaki, a papia tocante e deseo cu Aruba tin pa consul organisa un evento anualmente pa estudiantenan di Reino Hulandes cu e meta di trece nan hunto y pa keda den contacto cu nos studiantenan na Canada. Consul General Sr. Harman Idema a keda impresiona cu e idea aki y hunto lo haci un trabou pa realisa esaki. Finalmente, Minister Endy Croes a indica cu e tabata un reunion fructifero, unda a trece diferente peticion dilanti pa e desaroyo en general di enseñansa di Aruba y na biestar di nos studiantenan.

