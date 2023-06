Diahuebs atardi pa anochi a drenta informe di un caso di bringamento na e parkinglot di The Village, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e 2 turistanan a agredi e security despues di cu e security no a laga nan para nan auto unda no ta permiti y nan a cuminsa pleita te cu nan a agredi e security. Como cu e security no kier a entrega keho polis a bisa e turistanan pa mihor cos nan haci ta kita e auto for di eynan y nan aleha nan mes for di e sitio.

