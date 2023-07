Intento homicidio turista Canades / Poging doodslag Canadese toerist

Huez den Prome Instancia a trata awe e caso penal contra dos sospechoso cu ta wordo acusa di intento di homicidio. E sospechosonan ta e rumannan T.E.A.B. (24) en C-A.M-G.E.B. (22).

Ta acusa nan di a dal y scop un turista Canades tanto cu el a sufri lesion fisico hopi grave y cu hasta e lo por a fayece. E incidente violento aki a tuma lugar riba un parkinglot na cruiseterminal na Oranjestad.

E dos sospechosonan a admiti loke nan a haci y ta wordo considera totalmente responsable pa nan accionnan. Nan a bisa di no por corda mucho di e sucedido, probablemente debi na nan uso di alcohol y droga.

Fiscal di husticia a exigi contra e sospechoso T.B. un castigo di prison di siete aña. Ministerio Publico a exigi contra e sospechoso C-A.B. tambe un castigo incondicional di siete aña. E tempo cu nan a sinta den detencion preventivo lo wordo kita di e total.

Fiscal a enfatiza den su requisitorio cu e caso horible aki a haci hopi daño na e victima y su famia. Pa hopi tempo nan lo sufri e consecuencianan traumatico di e dia ey. A haci daño tambe na Aruba y particularmente na e imago di nos pais como destinacion di vakantie safe. Niun hende aki na Aruba lo desea pa turistanan wordo confronta cu un explosion di violencia manera e sospechosonan a causa. Turistanan mester sinti nan mes sigur y proteha tur caminda na Aruba y na cualkier momento durante dia of anochi.

Huez lo dicta sentencia riba 7 di juli 2023.

Poging doodslag Canadese toerist

De rechter in Eerste Aanleg behandelde vandaag de strafzaak tegen twee verdachten die van poging doodslag worden beschuldigd. Het betreft de broers T.E.A.B. (24) en C-A.M-G.E.B. (22).

De verdachten worden verweten dat zij op 26 december 2022 een Canadese toerist zodanig hebben geslagen en geschopt dat hij zeer ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen en dat hij zelfs had kunnen overlijden. Het gewelddadige incident vond plaats op een parkeerplaats bij de cruiseterminal in Oranjestad.

De twee verdachten bekenden hun handelingen en worden ook volledig toerekeningsvatbaar geacht, maar zeiden zich weinig van de mishandeling te kunnen herinneren, vermoedelijk vanwege hun alcohol- en drugsgebruik.

De officier van justitie eiste tegen de verdachte T.B. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven jaar. Tegen de verdachte C-A.B. eiste het openbaar ministerie eveneens een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven jaar. De tijd dat zij in voorarrest hebben gezeten wordt in mindering gebracht.

De officier van justitie benadrukte in haar requisitoir dat deze afschuwelijke zaak grote schade heeft berokkend aan het slachtoffer en zijn gezin. Zij zullen nog lange tijd de traumatische gevolgen van die dag met zich meedragen. Daarnaast is ook Aruba schade aangedaan en met name het imago van ons land als veilige vakantiebestemming. Niemand in Aruba wil immers dat toeristen geconfronteerd worden met een geweldsexplosie zoals verdachten die hebben veroorzaakt. Toeristen moeten zich zeker en beschermd kunnen voelen in Aruba, op welke plek en op welk tijdstip dan ook.

De rechter zal op 7 di juli 2023 uitspraak doen.