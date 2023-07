[VIDEO] Chauffeur no a duna preferencia causa accidente baha core bay for di e sitio lagando auto atras

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente na e crusada Avenida Alo Tromp cu Emmastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Mitsubishi Lancer biniendo for di pabao den Avenida Alo Tromp no a para pa duna preferencia na e s.u.v. biniendo for di nort den Emmastraat y nan a dal den otro. Inmediatamente e chauffeur di e Lancer a baha core bay for di e sitio lagando e auto atras. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Como cu e chauffeur di e Lancer a desaparece polis a confisca e auto pa mas investigacion.

