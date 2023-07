[VIDEO] Abuso di parti autoridad no kier a laga trucknan subi tereno pa busca nan fruta y berduranan.

A laga fruta y berdura henter merdia te atardi den e higra di solo riba kade

Dialuna mainta boto di fruta cu a yega for di Venezuela 9’or di mainta a haya OK pa drenta a wordo “ingeklaard” door di inmigracion. Despues a laga DVG controla hunto cu douane y a haya permiso pa descarga full e carga di fruta pone riba kade. Pa 3’or di atardi mas o menos despues di a baha tur e carganan a surgi un problema entre sea douane of Astec cu no por a yega na un acuerdo y no a permiti e trucknan subi riba kade pa busca e fruta y berduranan. Mirando cu e mercancia a pasa henter dia den solo y algun si no ta mas di nan lo por a daña aki a surgi un problema y preocupacion pa e bendedornan. Ora nos reportero a yega y a nota cu ainda e situacion ta status quo unda e trucknan para pafo ta pidi pa drenta. Nan a haci mas fastioso y a blokia pa e trucknan no drenta. Despues cu a mira prensa cla pa cubri e noticia un douanero a bay papia cu Astec pa laga e trucknan drenta pa piki nan carga pasobra despues di 6’or Astec ta cobra 200 Florin pa ora te dia despues mainta pa cuida e carga y esaki lo haci e fruta y berduranan demasiado caro e impagable. Despues di esaki a laga e trucknan drenta pa tuma e carga pa hiba nan na nan respectivo fruterianan. Esaki no ta e prome biaha ya caba na un ocasion a stroba e trucknan di drenta pero esaki pasobra e boto a yega un poco mas laat cu costumber.