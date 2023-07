[VIDEO] Intencionalmente homber a manda auto cun’e aden den lama panort di Arashi

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un auto a drenta lama panort di Arashi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Un rato despues a drenta informe di cu tin hende den e auto, na e momentonan ey a dirigi e patruya cu mas urgencia y a dirigi ambulans, cuerpo di rescate di bombero, slachtofferhulp y BRA (rampenbestrijding) na e sitio. Na yegada di e patruya ya a logra saca e chauffeur cu no tabata papia ni bisa nada unicamente a menciona su nomber. Na yegada di e ambulans nan a bay atende e homber pero e no tabata desea esey, slachtofferhulp a purba papia cun’e pero e homber no tabata bisa nada. Polis a pidi e vehiculo di transporte pa asina hib’e hospital. Bombero cu BRA a keda na e sitio pa wak pa saca e vehiculo for di lama cu un hijskraan.

