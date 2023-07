WEGA GRANDI ENTRE SUNNAMI CONTRA BOU PALO!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awo 8 di juli, cuminsando pa 8’or di anochi, e famoso Domino Square Garden lo ta escenario di otro candeloso encuentro di domino. E dinamico y flamante ekipo di TSunnami, bou guia di e energetico Sunny, lo enfrenta e trabuconan di Bou Palo Gang. Un encuentro cu pa basta tempo ta brou caba den petara.

Fanaticonan di bon domino ya sa caba cu weganan di TSunnami ta weganan di high tension, ya cu Captain Sunny no ta juist un tersio cu ta gusta perde y leu leu den desesperacion por dicidi di tira ‘man overboord’ si esey ta scapa su barco. Di otro banda, e ekipo di Bou Palo no ta echt e ekipo pa bay ‘mess around’ cu nan, ya cu nan ta conoci pa tin un mentalidad estilo ‘we don’t give a damn’! Ken cu bin, ken cu ta, ta haya sapato blanco any time cerca e gang di bou palo, ya cu nan no ta respeta esnan cu ta pensa cu nan ta ‘niet zomaar iemand’! E cos aki lo bira un encuentro interesante, un clash di dos style totalmente diferente. Manera semper, entrada p’e bataya aki lo ta completamente liber y den halftime e pasapalonan sabroso di ‘Chef Han’ lo skeiro rond completamente gratis. Dus shonnan amante di ‘first class’ domino, diasabra awor 8 di juli cuminsando pa 8’or e gran y tan spera ‘clash’ entre Team TSunnami vs Bou Palo Gang aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas/Kudawecha. Yega!