Diasabra madruga a drenta informe di cu lo tin un auto meymey caminda na Piedra Plat. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a purba localisa e doño di e auto pero no a encontr’e. Polis a ripara cu e auto no tabata na lock y nan a habri’e y asina pusha e auto for di caminda pa asina e no stroba trafico.

Share this: Twitter

Facebook