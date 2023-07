Wardakosta den bon coperashon ku KPA ta intersepta embarkashon ku ilegalnan riba laman

Awe diadomingo 9 di juli den oranan di madruga a ser detecta riba RADAR un embarkashon sospechoso drentando awanan territorial di Aruba biniendo for di direkshon di Venezuela. Den

cuadro di bon coperashon y coordinashon entre Korps Politie Aruba (KPA) y Wardakosta di Caribe Hulandes, ta logra intercepta e embarkashon, cu intento pa drenta Aruba di forma ilegal, i ser translada na e base di Wardakosta na Savaneta. Abordo tabatin 15 hende homber, tur di

nacionalidad Venezolano. E capitan a wordo deteni y a ser entrega na e recherchenan di Unit Mensenhandel Mensensmokel pa sigi ku e investigashon. E demas personanan a ser entrega na Guarda Nos Costa.

E caso ta den pleno desaroyo y e investigashon lo sigui kana su kaminda.

