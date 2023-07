Doño di van a huur su van cu un hobencita menor y esaki no a debolbe, ora ela topa cu e van ela haya su mes den gasto

Diadomingo anochi a drenta informe di un assistencia na Citgo Caya Grandi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e doño di un van cu ela huur su van cu un hobencita menor di edad y e no tabata haya su van bek. Diadomingo anochi ela mira su van y a para pa e haye bek pero e tabata cu 2 tire flat. Cu intermediacion di polis ela haya su van bek pero mester paga pa drecha e tire. Polis a intermedia pero no a haya e gasto cubri. E doño tabata dispuesto pa repara un tire so pero e damita cu a huur e van mester paga pa e otro. Ora polis a papia cu e mama di e damita y esaki a bay di acuerdo pa repara e otro tire.

