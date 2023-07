HOF ta diferencia cu Corte di Aruba y Hof si a aplica husticia di menornan.

Riba 23 juni mi a saca un comunicado “Sayuri a perde su bida accidentalmente”. Mi cliente I.P. y mi persona como su abogado no tawata di acuerdo cu e castigo impone pa e Corte den Promer Instancia di Aruba (Corte) y nos a apela e caso pa motibo di e castigo ey. Por corda cu Corte di Aruba a husga I.P. como adulto y a dunele un castigo di 9 anja.

Riba 10 di juli ultimo CORTE SUPERIOR (HOF) a dicidi riba nos apelacion.

HOF ta mira base pa aplica husticia di menornan mirando e personalidad di e sospechoso I.P. y mirando e circumstancianan bow cual e delitonan a ser haci. For di e rapportnan di expertonan ta conclui cu I.P. for di un edad hopi hoben caba tawatin problema di comportacion, tambe cu e tin un inteligencia media (gemiddelde intelligentie) y cu mayoria vez e ta reacciona impulsivo sin pensa riba e consequencianan. E expertonan ta di acuerdo cu otro cu I.P. mester hanja un tratamento obligatorio intensivo den un institucion cera. Hof ta mira cu cerca I.P. tin posibilidad pa desaroyo pedagogico. Hof ta constata tambe cu I.P. durante tratamento di e caso no a duna Hof un impresion di ta social-emocionalmente madura. Alavez Hof ta constata cu algun deliton a ser haci den grupo di muchanan y cu no por exclui cu por tawatin peerpressure (groepsdruk) riba I.P.

Pa loke ta castigo Hof ta impone riba I.P. un detencion hubenil di 4 anja. Fuera di e detencion hubenil ey Hof ta impone riba I.P. un medida di 2 anja den un Institucion pa Hobenan (P.I.J.). E medida di P.I.J. ta bin despues di e 4 anja detencion hubenil y e P.I.J. por ser prolonga cu 2 anja mas si resulta necesario.

Albert Kock

Abogado di I.P.

11 juni 2023.