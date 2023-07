[VIDEO] E caso aki ta den pleno investigacion DOS PERSONA TA WORDO HAYA SIN BIDA

—Cuerpo Policial ta Informa—

E caso aki ta den pleno investigacion

DOS PERSONA TA WORDO HAYA SIN BIDA

Diaranson despues di 6’or di mainta central di polis ta wordo notifica cu lo mester tin un auto para na Bushiribana y banda di dje lo tin hende homber abao na suela y no ta dunando señal di bida.

Pa motibo di e situacion aki ta despacha patruya di polis di biaha na e sitio di e sucedido. Na yegada di e patruya, ta constata cu enberdad tin un curpa sin bida banda di un auto .

Recherche, polis técnico y dokter forensico ta presenta na e sitio pa cuminsa e investigacion. Alabez departamento di slachtofferhulp tambe a wordo poni na altura.

Investigacion a continua na unda na prome instante no por a identifica e curpa. Dor di esaki a bay controla na ken e auto ta pertenece. Asina a bay na e cas di e persona cu e auto ta registra y eynan a topa e curpa sin bida di un dama den e cas.

E caso ta den pleno investigacion y no por informa cu exactitud kiko por a pasa.

Nos por informa cu tin dos persona cu a fayece den e caso aki.

Ta trata di e persona masculino cu yama Jorge Miguel Garcia Moreno naci 20 april 1988 (35 aña) na Venezuela.

Tambe un dama cu yama Leilia Gregoria Contreras Romero naci 01 augustus 1974 (49 aña) na Aruba.

Cuerpo Policial ta haci un apelacion na esnan cu sa algo of mira algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na ambos famia di e fayecidonan.