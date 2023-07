[VIDEO] Polis a saca pistol ora conosido di polis a drenta auto pa coy un arma!

Diaranson anochi durante patruya a topa cu un auto para memey caminda na Kibaima, ora a controla e auto e number no ta cuadra y ni ta paga pa e aña aki. Ademas a nota cu e motor ta cayente polis a pidi un takelwagen pa e vehiculo. Na dado momento a aparece e conosido di polis “ Jean-Pierre “ alegando cu ta su auto e ta y e ta bay cun’e polis a bis’e cu no pasobra ya caba a pidi un takelwagen p’e y cu a confisk’e pasobra papelnan no ta na ordo y number no ta paga. E sospechoso a bira bay drenta su auto y polis cu a teme cu e sospechoso lo a bay coy un arma ( ya cu e ta conosi pa cana cu arma) y pa precuacion polis a saca su arma reglamentario y a ordene pa e baha cu su mannan bashi. Ora polis a nota esey e sospechoso a hala un banda y polis a coy un arma blanco cu e sospechoso tabata tin den e auto y a confiska esaki tambe. Na yegada di e takelwagen a bay cu e auto. E sospechoso a priminti cu mañan mes e tin e auto bek den su poder.

Share this: Twitter

Facebook