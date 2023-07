Mucha di 15 aña a sali fey cas cana bay te warda di polis pasobra e no tabata por mas cu su tata y mama ta pleita cu otro

Diaranson promer cu mey anochi a drenta informe di cu un mucha di 15 aña a sali bay for di cas y no tabata haci caso di su mayornan y a sigui cana bay, mesora a dirigi un patruya na e sitio. E patruya a purba papia cu e mucha pero e no tabata haci caso di e polisnan y a sigui cana te ora ela yega na warda di polis na Shaba unda eynan porfin e unico persona cu por a comunica cun’e tabata e wachtcommandant. Eynan a haya sa cu e mucha ta fada y ta sinti su mes malo cu su tata y mama semper ta pleita cu otro y e no ta soporta esey mas y ta pesey e no kier bay su cas mas. E wachtcommandant a bisa e mucha cu e ta bay papia cu su mayornan pa atende cu e asunto serio aki.

Share this: Twitter

Facebook