MINISTER ENDY CROES A ELABORA RIBA E AVANSENAN CU A TUMA LUGA NA DIENST PUBLIEKE SCHOLEN (DPS)

ORANJESTAD: Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, dia 20 di juli 2023, Minister di Enseñansa Endy Croes a elabora riba e avansenan cu a tuma luga na DienstPublieke Scholen (DPS). DPS ta resorta bou di mandatario di Enseñansa. Manera ta conoci, pa varios aña tabatin noticia no mucho positivo di DPS circulando den comunidad. Na momento cu Minister Endy Croes a tuma over e cartera di enseñansa na september 2021 a laga haci un inventarisacion. Tabatin hopi inkietud, hopi trabounan atrasa y no tabatincoordinacion. Loke cu Minister Endy Croes a hereda di ex– Minister Rudy Lampe tabata un desaster.

Na e momento aki, DPS tin alrededor di 830 empleado, di cual gran parti ta docente, algun no ta docente y werkster. DPS ta conta cu alrededor di 6000 alumno y ta consiti di un kantoor cu diesun (11) empleado y dos persona den ekipo di maneho, esta Sr. Ivan Croes y Sra. Morela Dirkz.

Despues, di un inventarisacion interno na DPS a inventarisa e problemanan existente, entre otro, “ambtsjubileum”, “kindertoelage”, “bevordering”, “vastlegging tijdelijke diensten vaste dienst”, “pensioen registratie”, “witte vlek” y proyecto di data pa conecta tur 20 scol riba un sistema digital.

E prome liña di maneho di Ministerio di Enseñana pa cu DPS tabata pa inventarisa tur e problematicanan, pone nan den proyecto y traha pa drecha nan. E meta ta pa final di aña 2023 tin un DPS completamente actualisa cu un structura nobo y moderno.

Ambtsjubileum:

Pa mas di dies (10) aña tabatin retraso. Un total di 35 docentecu tabatin retraso pa haya nan ambtsjubileum. Desde november 2022 te cu maart 2023 a traha pa actualisa esaki. Atraha tur 35 Ministeriële Beschikking (MB) y Minister Endy Croes a firma esakinan. Tur esnan cu mester haya nan ambtsjubileum den luna di augustus proximo, ya caba nan documentonan ta cla. Tambe, Minister Endy Croes a pidi e team finalisa tur ambtsjubileum di aña 2023.

Kindertoelage:

Tabatin alrededor di 30 caso caminda cu docentenan tin derecho riba “kindertoelage” y no a ricibi esaki. Na luna di januari y februari 2023 esaki a wordo regla y e proyecto aki ta finalisa.

Bevordering:

Ora cu Minister Endy Croes a tuma over e cartera di enseñansa na september 2021, a ricibi caha di documentonan. Desde comienso di juli 2023 un team ta trahando riba e proyecto aki. Pa luna di september 2023 ta premira cu tafinalisa cu e proyecto. Ta trata aki di alrededor di 250 pa 300 bevordering.

Vastlegging tijdelijke dienst en vaste dienst:

Minister Endy Croes a indica cu tin un retraso enorme. E proyecto aki tin un otro team ta trahando riba dje. Ta premiracu na luna di september 2023 e proyecto aki ta wordo finalisa.

Pensioen registratie:

Mandatario di Enseñansa a indica cu un grupo grandi di alrededor di 120 docente tabata yama pa informa cu nan pensioen no a wordo registra na APFA. E motibo pa cual e placa no tabata pasa di Directie Financiën pa APFA ta paso e “paperwork” no ta na ordo, enter otro, e MinisteriëleBeschikking (MB). Na luna di mei 2023 e team a cuminsatraha riba e proyecto aki y ta premira cu pa fin di augustus di e aña aki e proyecto ta finalisa. Unda cu e 120 MB ta wordo firma pa Minister di Enseñansa.

Witte vlek:

Desde aña 2012, ora cu a cuminsa cu e sistema nobo NPR a bay na vigor tabatin hende cu no tabata paga prima of e aña eyno a paga prima y nan a cay den un bashi. Ta trata di un grupodi alrededor di 50 persona. E proyecto aki ta tuma un tiki mas tempo y tin mester di conseho di Departamento di RecursoHumano (DRH) pa wak con ta bay corigi esaki. E proyecto aki mester ta finalisa pa fin di aña 2023. DRH tin dos persona cu a cuminsa asisti DPS pa asina duna nan contribucionprofesional.

Banda di esaki, a acerca un compania externo pa traha un organogram nobo pa DPS. Lo presenta e organogram noboden luna di augustus na DRH pa asina nan duna conseho. Unabes tin un consenso, ta presente e organogram na Consehodi Ministero pa aprobacion. Despues ta sigui cu e implementacion pa un direccion nobo. Den e lunan nos dilantita duna mas informacion y detaye di esaki.

DPS tabata e unico “schoolbestuur” cu no tabatin un sistemadi data. Tur sistema lo conecta via cloud den 2023. Unabes, cuDPS tin tur 20 scol conecta riba e sistema por tuma decision a traves di data. Tambe, lo conecta via “interface” tur 20 scol di DPS cu Departamento di Enseñansa. Despues di esaki, ta prepara pa e siguiente stap cu ta pa entrega e data di tur e “schoolbesturen” na Departamento di Enseñansa pa asina tur 85 scol na Aruba ta riba un solo sistema. Esaki sigur lo yuda y facilita gobiernonan pa den futuro tuma decision a traves di data. Minister Endy Croes a felicita e team di DPS. Un team chikito pa atende cu tanto problema, pero sigur a haci stapnangrandi pa actualisa DPS.