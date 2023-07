Muhe a sali perdi ora a yama polis cu su pareha a yega cas burachi

Diahuebs anochi a drenta informe pa patruyanan di Noord bay cu urgencia na Sabana Liber pa un problema di pareha, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a nota tur cos trankilo pero e muhe ta bisa cu e homber a yega cas burachi y e no kier e homber na cas. Polis a bisa e dama cu esey no por pasobra e cas ta di e homber tambe y ademas e homber no a agredi e tampoco pero si e muhe no kier keda cun’e mihor e muhe mes busca un otro caminda pa pasa anochi y despues nan atende nan desacuerdonan.

