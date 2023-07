Homber a cay y kap su cabes y no por a bisa unda e ta keda of biba

Diasabra madruga a drenta informe di cu un homber canando riba acera lo a cay kap su cabes dilanti e restaurantnan na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki ta trata di un homber burachi cu lo a cay kap su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio polis mes ya cu no tabata nada grave. Polis a purba diferente biaha pa sa unda e ta kedando of bibando. Pero no a logra haya sa y no a keda nada otro cu lag’e hospeda un anochi gratis na Shaba “All Stars Resort”!

