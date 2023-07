ABC Tours selecciona un biaha mas door di Traveler’s Choice Award 2023 den top atraccionnan turistico na nivel mundial

Posted in

ORANJESTAD, Aruba 23 di Juli 2023: E compania local y di doñonan netamente arubiano, esta ABC

Tours, un biaha mas tin e honor di anuncia cu nan a wordo selecciona door di ‘Traveler’s Choice Award

2023′ di TripAdvisor den cuater categoria pa loke ta e ‘Best of the Best Top Experiences’ rond mundo y

den Caribe. Esaki pa di tres biaha caba.

Nan ta otorga e premio ‘Travelers’ Choice Best of the Best’ na e experencianan y atraccionan cu

un volumen halto di ‘reviews’ y opinionnan di e usuarionan cu ta surpasa e promedio premira durante un

periodo di 12 luna. Cada ganador a supera standardnan riguroso di confianza y seguridad.

Menos di 1% di 8 miyon di esnan menciona den e lista di TripAdvisor ta wordo galardona cu e

premio ‘Best of the Best’, locual ta significa e nivel di mas halto den excelencia den biahenan.

Pa e motibo aki, ABC Tours ta hopi orguyoso di por duna di conoce cu nan a wordo selecciona

den e siguiente categorianan:

1. Top Overall Experiences – World. Akinan a resulta cu Aruba a luci un biaha mas door di a scoge ABC Tours den e ranking mundial den e posicion #19.

2, Island Ultimate Jeep Safari in Aruba. ABC Tours a resulta # 2 den Caribe cu su ‘unique tour off-road 4WD’ na e atraccionnan principal di e isla.

3. Family – Friendly Experiences – World: Esaki ta demostra un biaha mas con ABC Tours ta bolbe resalta den loke ta experiencianan pa famia y amigonan den e posicion #4 cu su ‘Aruba Natural Pool and

Indian Cave Safari’.

4. Bucket List Experiences – World. A otorga e posicion #5, demostrando cu ABC Tours por ofrece

actividadnan unico cu ta bira recuerdonan inolvidabel pa resto di bida. Den un mundo actual caminda cu cada ‘review’ di turista cu bishita Aruba por laga un impacto grandi atras, e resultadonan aki ta demostra cu Aruba ta sigui ofrece un producto excepcional di calidad halto riba mercado internacional.

Mester menciona cu e prome premionan cu ABC Tours a ricibi di TripAdvisor tabata na 2019.

For di e momento ey, Gerencia di ABC Tours a cuminsa pone mas enfasis pa mehora servicio, calidad,

trece medida di seguridad mas preciso, mas atencion pa naturalesa y medio ambiente, combina cu un

‘wow factor’ cu ta diferencia nan for di otro tournan similar rond mundo.

Loke a cuminsa como un negoshi local di 3 persona na aña 1995, awe ta un ehempel bibo di con

nos Arubianonan por triunfa na nivel mundial y ta haci un aporte grandi na Aruba como producto

turistico.

Cu mas di 25 aña di experiencia, ABC Tours & Attractions ta demostra cu e inversion y desaroyo

continuo den transcurso di añanan combina cu e esfuerso di e ekipo completo ta duna su fruto y ta trece

hopi mas logro pa celebra.