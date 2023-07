Diadomingo anochi a drenta informe di cu e alarma di Colegio Ora Ubao na Tanki Leendert a bay on, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a drenta cura y descubri cu un bentana a ser kibra y e alarma a bay on. Polis a avisa esnan encarga cu e school pa nan avisa si algo a ser horta for di e school. Por wel di ta cu debi cu e alarma a zona cu a pone e ladron bay for di e sitio.

Share this: Twitter

Facebook