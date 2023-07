Control na costanan a haya un auto cu 3 homber aden y poco mas leu un homber sunu den un hut

Dialuna madruga e Radar Kamer a detecta un boto riba e radar pariba pazuid di Aruba, mesora a alerta polisnan di Sanicolas y helicopter pa bay controla na e costa banda pariba. Durante e control a haya un auto sospechoso na Rincon aki polis a para papia cu e 3 hombernan, tuma nan nomber, controla e number di auto y hasta saca nan potret. Polis a avisanan pa den e oranan aki no bini eynan y a core cu nan for di e sitio. Un rato despues na un di e hutnan polis a topa cu un homber full sunu y a bay atende cun’e. A bin resulta cu e ta un habitante di Sanicolas y a bin keda eynan. Polis a pidi e vehiculo di transporte pa asina hib’e bek na su adres. Polis a sigui controla te banda di grot Guadirikiri pero sin topa nada di boto cu ilegalnan. Ademas e helicopter a bula tanto riba tera como riba lama y no a mira nada sospechoso. Mientras Radarkamer tambe a perde e boto sospechoso for di riba e radar.

