[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia a manda auto dal meter di awa y palo di lus kibra

Diamars mainta a drenta informe di un accidente na e crusada T na Caya Frere Alexius y Caya Frere Arnold, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Pick-up Ford Ranger biniendo for di nort den Caya Frere Alexius no a duna preferencia na e Nissan Note bayendo pabao den Caya Frere Arnold. Debi na e impacto e Nissan Note a bay subi acera banda pazuid y a bay dal riba un meter di awa kibra esaki y tambe dal riba un palo di lus y kraak te casi kibra e. Na e accidente aki un chauffeur no tin rijbewijs y un di e autonan no tin su papelnan na ordo y polis a confisca e vehiculo aki.