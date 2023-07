[VIDEO] Polis a confisca un auto usa pa menasa cu arma di candela na Mabon

Diabierna anochi a drenta informe di cu tin un auto cu lo a pasa para banda di un otro auto y a saca arma di candela y menasa e homber cu su yiu den e otro auto y djey a bandona e sitio. Mesora a dirigi patruyanan di Sanicolas na e sitio. E polisnan a busca den e area y a bin logra haya e auto pero no e hendenan cu lo tabata den dje. Un rato despues a bini algun hende na e auto pero nan a bisa polis cu nan no a haci nada y nan no sa di nada tampoco. Mirando e situacion polis a bay over na confisca e vehiculo.

