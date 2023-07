[VIDEO] Accidente unda otro palo di luz mas a keda kibra

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na Sasaki. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan no a haya e chauffeur. Despues di un rato e chauffeur a cana yega cu su amigonan. Polis a compronde cu un auto lo mester a lock e pone baha caminda pa no dal e, pero e a perde control dal den un palo di luz. Polis a pone e chauffeur haci alcohol test, pero esaki a sali bao di e limiet. E chauffeur no por a mustra polis e su rijbewijs pero e a keda di pasa na warda di polis pa asina e mustra esaki y no haya boet. E auto a ricibi basta daño material. Afortunadamente ningun persona a resulta herida.

