Damita cu menos bon intencion cu su mes diadomingo a pidi nos publica su remetido!

Hi,

Algun dia pasa ariba e mesun plataforma aki mi a sali den noticia, mi a tuma mas cu 1 pilder pa drumi y mi a corta mi pols den un memento di desespero unda mi no por a wak un salida. Mi kier djis conta un poco di mi storia cu tur hende cu quizas ta pasando den mesun situacion cu mi.

For di hopi chikito mi a sufri di diferente malesa nan mental. Despues di haña mi yiu algun aña atras e malesa nan aki a bira pio. No hopi despues di esaki mi a hanja ayudo, pero nada no tabata funciona pa cu mi persona. Riba dje mi problema nan personal no tabata yuda hopi. Esaki no ta e prome ni di dos biaha cu mi ta purba di pone fin na mi bida. Mi ta sinti cu deep down mino tabata mira un salida so nunca mi a bringa pa sali di e buraco ey. Asina mes cu mi tin un great team di RESPALDO mi tras, esey pami no tabata suficiente. Awe un persona cu mi stima hopi a bisami algo cu a kibra mi curason su palabra nan tabata “Bo ta mi wowo nan, kico lo ta dimi si algo mester pasabo” . Mi nunca a pensa riba e dolor cu mi lo ta causando esunan cu mas stimami, mi no a pensa cu mi lo bay laga atras un yiu sin mama. Mi tabata egoista y ciego. Mi solamente a focus riba tur cos cu a bay fout den mi bida enbes di focus den tur e amor cu mi tin rond dimi. So awe ma dicidi cu mi lo cambia for di paden wanta na man di mi famia y mi team di Respaldo. Misa cu mi kier ta un mihor persona pa mi mes y mi yiu, y misa cu, cu tur e support cu mi tin mi lo logra.

12.3 million persona eyfo a pensa pa caba cu nan bida atleast 1 biaha. 3.5 million a plania con pa caba cu nan bida. Mi ta sigur cu riba e isla aki hopi di boso tambe a pense maske ta un biaha, y misa cu hopi di boso tambe a planie y hasta purba manera ami.

Mi djis kier a bisabo cu tin un salida! Si bo tin un persona cu bo stima hopi, saca forsa den dje pa sali dilanti, sea ta yiu, mama, tata of simplemente un amiga of amigo. Busca ayudo professional CU SI TA EXISTI NA ARUBA. Nos tur sa cu e por mehora pero papia cu bo huis dokter y sigur nan lo dunabo splicacion di kico ta sigiente stap nan. Manera mi sa cu ami lo sali di e buraco aki. Bo tambe por!

Por ultimo mi kier a bisa danki na FACT team di respaldo cu no a lepia di 1 seconde cumi, en especial ms I. cu op tijd tur siman (tin biaha mas cu 1 biaha) ta bishitami.

Danki tambe na Korps politie cu a jega den menos di 1 minuut hunto cu Ambulance su tras cu a tratami cu tur amabilidad te ora ma jega hospital.

Na mi famia, mi yiu, pareja, papi, welita, tanchi y demas, Sorry pa tur cos, Mi stima boso hopi y mi lo make sure di lucha pa boso un dia por ta proud dimi.

Danki

nota di redaccion: e damita a gradici nos gesto di no pone ningun foto di dje ni bisa algo cu lo identifica su personalia y a pidi nos publica su remetido den anomidad.