Polis a bay asisti F.C.C.A. na Esso Heights cu un persona cu problema di salud y no kier sali for di e cas

Diaranson mainta F.C.C.A. a pidi asistencia policial na un cas na Esso Heights unda tin un persona cu quebrante di salud y cu no kier yudansa ni asistencia ni tampoco kier sali for di e cas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a intenta papia cu e persona pa e sali bay controla su salud pa su mesun bon pero e persona no kier. Ni cuanto cu polis a purba e no a logra.



