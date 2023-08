Sepot tiroteo na San Nicolas / Sepot in schietincident

Ministerio Publico a dicidi recientemente pa cera (seponeer) uncaso penal contra un agente policial cu tabata envolvi den un tiroteo caminda un persona a resulta herida riba 10 di maartultimo. Tanto e agente policial en cuestion como e victima a wordo poni na haltura di e decision aki. Ministerio Publico ainforma tambe alto comisario di Polis.

E incidente a sucede durante un persecucion na pia entre dos agente policial y dos persona despues di melding di un kiebroden un edificio na San Nicolas.

Ministerio Publico ta conclui a base di e investigacion di Landsrecherche cu e agente policial en cuestion a saca su armadi servicio di su holster. Mes ora despues e tabata kier a hinca e arma back den e holster. Na momento cu el a hinca e arma back, un tiro a sali cu a dal e victima.

E investigacion no ta inclui ningun indicacion cu e agentepolicial a los tiro intencionalmente y dirigi riba e victima. Pa e motibo ey e no por wordo teni penalmente responsable y e casoa wordo seponeer.

Sepot in schietincident te San Nicolas

Het openbaar ministerie heeft recentelijk besloten om de strafzaak te seponeren tegen een politieagent die op 10 maart jongstleden betrokken was bij een schietincident waarbij een persoon gewond is geraakt. Zowel de betreffende politieagent als het slachtoffer zijn van deze beslissing op de hoogte gesteld. Daarnaast is de korpschef geïnformeerd.

Het incident gebeurde tijdens een achtervolging te voet tussen twee politieagenten en twee personen na een melding van een inbraak in een pand te San Nicolas. Het openbaar ministerie concludeert op basis van het onderzoek door de Landsrecherche dat de politieagent in kwestie gedurende de achtervolging zijn dienstwapen uit de holster had getrokken. Meteen daarna had hij het dienstwapen weer in de holster willen opbergen. Op het moment van opbergen ging er een schot af, dat het slachtoffer heeft geraakt. Het onderzoek bevat geen enkele aanwijzing dat de politieagent opzettelijk en gericht zou hebben geschoten op het slachtoffer. Om die reden kan hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden en is de zaak geseponeerd.