Libertad di expresion no ta sin limite / Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt

Media na Aruba ta mescos cu comunidad di Aruba hopi politiza.

No ta bacila pa expresa na un manera ofensivo y humiliante tocante personanan, tocante Polis, tocante Landsrecherche, tocante Ministerio Publico of tocante ken cu ta.

Libertad di expresion ta un di e principionan mas importante di un estado di derecho democratico.

Pensamentonan cu por ofende of preocupa otronan ta permiti.

Di politiconan, agentenan policial, recherchinan di Landsrecherche y miembronan di Ministerio Publico ta wordospera mas cu di cualkier otro ciudadano, pero no ta asina cu nanta pafor di ley.

Libertad di opinion no ta sin limite. Bao condicionnan legal y estricto libertad di opinion ta limita.

Esaki ta regla entre otro den EVRM (Tratado Europeo pa Derechonan Humano). Aki ta trata por ehempel di hechonancastigable manera agitacion, menaza y e asina yama articulonandi insulto.

E hechonan castigable aki ta para den Codico Penal di Aruba. Agitacion ta ora instiga hende pa haci algo cu ta prohibi. Dor di agitacion un persona por pone ciudadanonan comete hechonancastigable.

Dor di menaza un persona, ta causele sufrimento of violencia. Un insulto ta un expresion ofensivo cu ta atacha honor y bon nomber di hende.

Ora e tipo di mensahenan aki wordo poni den medionan di comunicacion, por haci denuncia y si tin suficienteindicacionnan lo start un investigacion penal cu por hiba hasta na detencion.

By the way, a base di ley civil por actua mucho mas efectivocontra e tipo di abusonan aki. Ora di comete hechonancastigable por trata tambe di un acto ilegitimo, caminda huez por(por ehempel) impone daño y perhuicio. Of un prohibicion pa publica. Tin casonan conoci caminda hendenan a wordo kita for di trabao pa nan doño di trabao. Tambe violacion di privacidadpor hiba na un acto ilegitimo den ley civil.

Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt

De media in Aruba is evenals de samenleving sterk gepolitiseerd. Ook wordt er niet geschroomd om zich in de media kwetsend en beledigend uit te laten over de ander, over de politie, over de landsrecherche, over het Openbaar Ministerie en over wie dan maar ook. De vrijheid van meningsuiting is éénvan de belangrijkste beginselen van een democratische rechtsstaat. Opvattingen die anderen kunnen kwetsen of verontrusten zijn toegestaan. Van politici, van politiemensen, van Landsrechercheurs en leden van het Openbaar Ministerie wordt meer incasseringsvermogen verwacht dan van de gemiddelde burger, maar het is niet zo dat zij vogelvrij zijn.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Onder wettelijke en strikte voorwaarden is de vrijheid van meningsuiting namelijk beperkt. Dit is onder anderen geregeld in het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om strafbaar gestelde feiten zoals opruiing, bedreiging en de zogenoemde beledigingsartikelen.

Deze strafbare feiten staan in het wetboek van Strafrecht van Aruba. Opruiing is het aanzetten tot iets wat verboden is. Door opruiing kan een persoon andere burgers aanzetten tot strafbaar gedrag. Door iemand te bedreigen wordt hem leed of geweld aangedaan. Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten. Als dit soort berichten worden geplaatst of gedaan in de media kan daarvan aangifte worden gedaan en zal er bij voldoende aanknopingspunten een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld waarbij een aanhouding niet moet worden uitgesloten.

Overigens kan er op grond van het civielrecht veel effectiever tegen dit soort uitwassen worden opgetreden. Bij het plegen van strafbare feiten zal er ook sprake zijn van een onrechtmatige daad waarbij door de rechter bijvoorbeeld schadevergoeding kan worden opgelegd. Of een verbod tot publiceren. Er zijn ook gevallen bekend waarbij mensen door hun werkgever werden ontslagen.

Ook het schenden van privacy kan onder omstandigheden een onrechtmatige daad in het civiele recht opleveren.