MINISTER ENDY CROES A ELABORA RIBA E AVANCENAN CU TA TUMANDO LUGA DEN DPS

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a indica cu un grupo grandi di alrededor120 docente tabata yama pa informa cu nan pensioen no a wordo registra na APFA. E motibo pa cual e placa no tabatapasa di Departamento di Financia pa APFA ta paso e documentonan no ta na ordo, entre otro, e MinisteriëleBeschikking (MB). Na luna di mei di e aña aki, Ministerio di Enseñansa a cuminsa traha riba e proyecto aki y ta premira cu pa fin di augustus di e aña aki e proyecto ta finalisa, unda cu tur 120 MB ta wordo firma pa Minister Endy Croes. Fuera di esaki, Minister Endy Croes a trata e topico di Witte Vlek. Desde aña 2012, ora cu e sistema nobo NPR a bay na vigortabatin hende cu no tabata paga prima of e aña ey no a pagaprima y nan a cay den un bashi. Ta trata di un grupo di alrededor 50 persona. E proyecto aki ta tuma un tiki mas tempo y tin mester di conseho di Departamento di RecursoHumano (DRH) pa wak con ta bay corigi esaki. E proyecto aki mester ta finalisa pa fin di aña 2023. DRH tin dos persona cu a cuminsa asisti DPS, pa asina duna nan contribucionprofesional. Banda di esaki, a acerca un compania externo patraha un organogram nobo pa DPS. Lo presenta e organogram nobo den luna di augustus na DRH pa asina nan dunaconseho. Unabes tin un consenso, ta presenta e organogram naConseho di Ministerio pa aprobacion. Despues ta sigui cu e implementacion pa un direccion nobo. Den e lunanan nosdilanti ta duna mas informacion y detaye di esaki.

