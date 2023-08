[VIDEO] Polis a detene chauffeur bao influencia cu a core duro y a bay dal 2 auto

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti e ATMnan di Aruba Bank na L.G. Smith blvd., mesora a dirigi tabto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a atende un dama cual a ricibi un kap na su nanishi den e impacto. Locual a sosode ta cu e chauffeur di un Daihatsu Mira tabata bao influencia di un of otro substancia biniendo cu velocidad halto riba e caminda secundario y no a realisa na tempo cu e Ford Ecosport su dilanti a slowdown y e chauffuer di e Mira a ripara cu e no por a para mas ela bay purba kita na man drechi y toch a dal den banda di e Ecosport pero tambe ela dal basta duro tras di un Nissan March cu net a keda cla na e ATM y e dama a drenta e auto y e mira a dal e March bire 45 grado y den e impacto e dama chauffeur a kap su nanishi lague ta sangra. Ambulans a atende e dama na e sitio y a consehe pa e bay cerca dokter pa revision. Polis di trafico cu a presenta a nota cu e chauffeur lo ta bao influencia di un of otro substancia y pone haci e test cual test a indica cu ela surpasa e limite permiti.

Share this: Twitter

Facebook