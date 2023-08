Ponencianan incorecto den programa Enfoke /

Riba 3 di augustus ultimo, durante transmision di e programa‘Enfoke’, e presentadornan a haci algun ponencianan incorecto.

Durante e transmision a, entre otro, papia tocante e screening di ministernan di e gobierno actual. Ey a crea e sugestion cu e Procurador-General no a haci e screening bon, pasobra e Alto Comisario di Polis di esten tampoco lo a haci su trabao bon.

Durante e transmision un di e moderadornan a mustraspecificamente un ehemplar di e Landsverordening integriteitministers di aña 2021 y a referi na articulo 3 di e Landsverordening aki. A base di e articulo Procurador-General mester duna informacion hudicial durante screening y, pa intervencion di Alto Comisario di Polis, informacion relevantecu ta den existencia den Cuerpo Policial.

E Landsverordening aki a drenta na vigor riba prome di januari 2022.

Gabinete Wever-Croes II a keda instala riba 20 di september2021.

Pues e screening di ministernan no tabata basa riba e Landsverordening menciona aki, sino riba e Landsbesluitscreening ministers di 9 di september 2013.

Den articulo 2 di e Landsbesluit aki ta unicamente duna ordo naProcurador-General pa haci referencia den e registro di documentacion hudicial (e asina yama carchinan di castigo). ELandsbesluit ta regla tambe cu e Procurador-General mesterlimita su mes na casonan finaliza cu a hiba na un condena penal.

Esey kier meen cu e ponencianan cu a wordo haci duranteEnfoke tocante e screening di ministernan y e rol di e Procurador-General y e Alto Comisario di Polis ta incorecto. Lamentablemente comunidad di Aruba a wordo malinforma.

Periodismo confiable ta di gran importancia pa sociedaddemocratico, cu no por funciona bon sin ciudadanonan informay un intercambio liber di ideanan y pensamentonan.

Den e sociedad habri aki e periodista tin e derecho na buscanoticia na un manera liber, y e tin e responsabilidad pa trecenoticia veridico, independiente, fair y cu visor habri.

Den e transmision menciona di Enfoke tocante e screening di ministernan no por papia di esaki, pasobra tabata faltaverificacion di e hechonan. Tanto e Landsverordening mencionapreviamente (di prome di januari 2022) como Landsbesluit (di 9 di september 2013) por wordo haya relativamente facil riba internet.

Onjuiste uitlatingen Enfoke

Op 3 augustus werden er tijdens de uitzending van Enfoke enkele onjuiste beweringen gedaan. Tijdens die uitzending kwam onder anderen de screening van de ministers van het huidige kabinet aan de orde. Daarbij werd de suggestie gewekt dat de screening niet goed is verricht door de procureur-generaal, omdat de toenmalige korpschef daarin haar werk (ook) niet (goed) heeft gedaan.

Tijdens de uitzending toonde een van presentatoren namelijk een exemplaar van de Landsverordening integriteit ministers van 2021 en werd er verwezen naar artikel 3 van die Landsverordening. Op grond van dat artikel dient de procureur-generaal bij de screening de justitiële gegevens te verstrekken en door tussenkomst van de korpschef relevante gegevens die in het korps aanwezig zijn. Deze Landsverordening is in werking getreden op 1 januari 2022.

Het kabinet Wever-Croes II is geïnstalleerd op 20 september 2021. De screening van de ministers is dan ook niet gebaseerd op de getoonde Landsverordening, maar op het Landsbesluit screening ministers van 9 september 2013.

In artikel 2 van dit Landsbesluit werd aan de procureur-generaal slechts de opdracht gegeven naslag te doen in het justitiële documentatieregister (de zogenaamde strafkaarten). En in het Landsbesluit was verder geregeld dat de procureur-generaal zich diende te beperken tot afgeronde zaken die tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid.

Dit betekent dan ook dat de uitlatingen die zijn gedaan tijdens Enfoke over de screening van de ministers en de rol daarbij van de procureur-generaal en de toenmalige korpschef onjuist zijn. De Arubaanse samenleving is helaas verkeerd geïnformeerd.

Een betrouwbare journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die immers niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, maar ook de verantwoordelijkheid het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen.

In de bedoelde uitzending van Enfoke over de screening van ministers was daar geen sprake van, want het ontbrak aan een verificatie van feiten. De hiervoor genoemde Landsverordening (van 1 januari 2022) en het Landsbesluit (van 9 september 2013) zijn overigens allebei eenvoudig terug te vinden op het internet.