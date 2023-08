Mas splicacion pa comerciante tocante e sistema di BBO na frontera

ORANJESTAD – Ora cu importa producto mester paga BBO na frontera hunto cu invoerrechten. E douanewaarde ta e base di e cobransa. E calculacion di esaki no a cambia. Ta usa e mesun douanewaarde y e mesun declaracion di aduana manera custumber. E sistema digital di aduana mes ta calcula invoerrechten y BBO automaticamente na momento cu yena e douanewaarde. No tin gasto administrativo cu ta bin acerca.

Douanewaarde Afl. 10.500

BBO 7% di 10.500 = Afl. 735

E total di BBO cu ta paga na aduana ta Afl. 735.

Si e importacion ta trata producto comercial, e ora fin di luna e declaracion ta bira asina:

BBO riba volumen di benta di augustus 2023: Afl. 4.000

Kita BBO paga na frontera Afl. 735

Na september ta paga BBO na Departamento di Impuesto: Afl. 3.265 (4.000 – 735).

Por mira cu e BBO paga na frontera ta un pago delanta riba e BBO cu mester paga fin di luna. E suma total di BBO cu mester paga a keda igual esta Afl. 4.000. No tin gasto extra. Pues awor ta paga BBO den dos parti. E prome parti na frontera (Afl. 735) y e di dos parti ora di haci declaracion fin di luna (Afl. 3.265). No tin un extra “schakel”.

Declaracion di BBO

E suma di BBO paga na frontera lo aparece automaticamente den e declaracion di BBO. Comerciante no tin mester di administra esaki su mes. Departamento di Impuesto ta facilita e datonan pa e comerciantenan den e declaracion di BBO.

BBO ta gasto di operacion

BBO a keda un gasto di operacion (bedrijfskosten) mescos cu invoerrechten. Esaki ta nifica cu por β€œtrek af” esaki for di ganashi mescos cu tur otro gasto di e empresa. Mescos ta conta pa e BBO cu a paga na frontera riba productonan no-comercial.

Cambionan di ley

Entrante 1 di augustus 2023 casi tur e tarifanan di invoerrechten a baha.

Entrante 1 di januari 2023 e tarifanan di inkomstenbelasting y winstbelasting tambe a baha.

Tur e cambionan aki ta nifica cu impuesto no a aumenta. Es decir, menos impuesto, mas ganashi. Mas cash den caha di e empresa.

Cu e cambionan di ley aki, por mira cu no tin un motibo fiscal pa aumenta e prijsnan di productonan comercial (handelsgoederen).

Control y boet

Un comerciante no por laga su cliente wak un prijs di producto riba reki y confronta e cliente cu otro prijs ora e cliente yega caha. Esaki ta contra articulo 9b di e ley di BBO. Pa esaki e comerciante ta core risico di haya un boet di maximo Afl. 10.000. E team di control di Departamento di Impuesto tin autorisacion pa haci control di buki y nan lo actua ora ta necesario, di acuerdo cu ley.

Durante e simannan venidero Departamento di Impuesto lo sigui duna informacion mas detaya encuanto BBO na frontera y e declaracion di BBO. Ta recomendabel pa consulta e contestanan riba e preguntanan frecuente via impuesto.aw. Tur noticia oficial ta wordo publica riba impuesto.aw y/of e pagina di Facebook di Departamento di Impuesto. Si tin pregunta por yama 5227424 of 5227423 of haci esaki via whatsapp 592 8200.

Gerencia di Departamento di Impuesto 7 di augustus 2023