Chauffeur a slip perde control dal cura di cas y a bandona e sitio pero nan a siguie te na su cas.

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente hit & run na Kas Paloma, y nan a sigui e chauffeur y a bin topa cu e Infinity preto cu a dal e cura di cas y a bati alarma na polis. E chauffeur a kita e plachi number pa asina no haya e auto pero asina mes a haya e auto y ela core bay sconde pa polis no haye. Na yegada di polis a haya e auto Infinity cu e sla dilanti pero sin plachi number polis a puntra pa e chauffeur y a bin compronde for di un familiar cu e chauffeur supuestamente no tey. Mirando esaki polis a confisca e auto envolvi.

