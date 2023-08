Detencion riba lama / Aanhouding op zee

Kustwacht a intercepta un boto sospechoso cu tres persona y droga abordo den anochi di 12 pa 13 di augustus ultimo, despuesdi un persecucion riba lama grandi.

Aunke e persecucion di e go-fast a cuminza den awananteritorial di Aruba, e interceptacion a tuma lugar den awananteritorial di Venezuela.

Kustwacht no ta autoriza pa detene sospechosonan cu no ta ribateritorio di Aruba.

E tres personanan a wordo poni den libertad y entrega na wardanos costa pa wordo saca di Pais.

E droga a wordo destrui conforme procedimiento di trabao.

A anhouding op zee

De Kustwacht heeft in de nacht van 12 op 13 augustus jongstleden, na een achtervolging op zee, een verdacht vaartuig met drie opvarenden en drugs onderschept. Alhoewel de achtervolging van de snelle boot binnen de territoriale wateren van Aruba was begonnen, vond de onderschepping in Venezolaanse wateren plaats. De Kustwacht is niet bevoegd om verdachten op niet-Arubaans grondgebied aan te houden. De drie personen zijn in vrijheid gesteld en overgedragen voor uitzetting.

De aangetroffen drugs is vernietigd conform de reguliere werkwijze.