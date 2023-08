Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 7 september 2023

K. ta wordo acusa di como chofer di un vehiculo, a core asina sin cuidao, inconsciente y sin paga tino den trafico cu tabata su culpa cu riba 25 di april2022 a tuma lugar un accidente riba Kamerlingh Onnestraat, caminda el a dal un peaton cu velocidad halto, a consecuencia di cual e peaton aki a bin na fayece.

Su comportamiento den trafico a encera cu e no tabatin papel di keur, cu e tabatin un tint di solamente 3%, cu e no tabatin seguro, cu e no a tene cuidaona cruzada manera stipula den ley, cu e no a paga atencion constante riba caminda, cu el a core mucho duro y cu el a boks cu e peaton riba un velocidad iresponsable.