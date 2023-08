Minister di Enseñansa y Deporte ta transforma palabra den hecho! SINT ALOYSIUS SCHOOL DI NOORD TA MUDA FIN DI SEPTEMBER PABIEN!

ORANJESTAD: Minister di Enseñansa y Deporte Sr. Endy Croesa confirma cu Sint Aloysius School ta muda final di luna diseptember pa asina nan por ta den nan propio edificio ful renoba.

Desde aña pasa a inicia e proyecto di renobacion di Sint Aloysius School na noord. Ta un secreto publico cu desde varios añagobierno ta huur VAD gebouw pa asina aloca varios scolnan, entreotro, Sint Aloysius School. Esaki e Minister encarga actual cu enseñansa a hereda for di ex Minister Lampe. Ex Minister Lampedi partido RED a hiba un politica di pleitamento cu henter e veld di enseñansa, basha edificio abou di, entre otro, Colegio FrèreBonifacius, a laga Sint Aloysius School na werki y bandona y asina tin varios ehempel mas. Mientrastanto, e vision di e Minister actual ta traha hunto, scucha y trece trankilidad, incluiparticipacion di henter e veld di enseñansa, traha di cerca cu turdepartamento di enseñansa y nos profesionalnan. Lora manga dicamisa pa por pone accion tras di palabra pa por realisacambionan grandi y necesario den enseñansa.

Sint Aloysius School na noord:

Sint Aloysius School tabata un di e ehempelnan di un scolbandona. Alumnonan mester sea tuma un bus of mayornan mesterhiba alumnonan di noord pa playa den un edificio cu no a wordoconstrui pa ta un scol. Pues Minister Endy Croes manera cu el a tuma e encargo over na september 2021 mesora a reuni cu SKOA pa asina scucha e necesidadnan y traha riba un plan. Sint Aloysius School tabata halto riba agenda pa por a renoba e scol aki porcompleto. Ex Minister Lampe kier a basha e scol aki tambe abou y pone modulair (trailer) riba e tereno. SKOA kier mantene e estiloy conserva e edificio cu ta di gran balor. Pues mesora a pone accion tras di e promesa y palabra. A traha riba e plan y e costonan di e proyecto. A traves di un Ministeriële Beschikking a aloca 2 miyon florin cual a wordo traspasa pa SKOA. AsinaSKOA por a cera e contractonan necesario cu contratistanan cu SKOA a eligi pa por realisa e proyecto aki. E scol nunca tabatinun gymzaal y a percura pa inclui un gymzaal den e proyecto. Despues di un (1) aña y dos (2) luna di trabounan duro ta yegandoe fase final pa e proyecto por wordo entrega.

Asfalt pa e speelplaats:

E ultimo parti di e proyecto ta asfalt pa e speelplaats. Manera taconoci, na momento awa yobe e speelplaats aki tabata bira unpool. Pues DOW mester a traha ful un plan pa nivela e haltura y saca e awa banda di pariba y conecta esaki riba un rooi existentepa por drecha e parti aki cual tabata duna hopi problema. Dialuna21 di augustus DOW lo inicia cu e trabounan aki. Lo ranca e asfaltexistente pa despues egalisa e fundeshi. Lo pone “betonband” di30 cm largo y 15 cm hancho den e fase di preparacion. E siman di7 y 8 di september e asfalt nobo lo wordo basha por completo pa asina termina e trabou. Lo dura 3 dia pa esaki mara y seca bon. Desde 11 di september por cuminsa trafica riba e asfalt aki den fase di preparacion pa cu e mudamento.

Sint Aloysius School ta muda e siman di 20 di september:

SKOA a manda un carta di notificacion pa Minister di Enseñansacu e siman di 20-28 di september nan ta prepara pa e mudamentotuma luga. Mientras DOW ta atende cu e asfalt den mesun diananaki e contratista ta termina e trabounan chikito. Asina tacoordinando tur cos pa e mudamento tuma luga di acuerdo cu e plan. Minister Endy Croes ta termina gradiciendo tur“stakeholders” cu a haci esaki posibel. Alabes ta gradicicabesante, docente–, mayor- y alumnonan di Sint Aloysius pa nan pasenshi. Momento bo uni, scucha, pone un vision cla cu bocurason na e luga corecto bo ta logra cosnan grandi. Minister Endy Croes ta transforma palabra y promesa den hecho y esaki tamuestra di uno di nan. Pabien noord! Pabien Sint Aloysius School.