AZV ta informa: Hues ta indica cu AZV por introduci tarifanan nobo testnan di laboratorio

Mediante esaki Organo Ehecutivo AZV ta informa comunidad di Aruba cu hues di prome instancia, den un caso kortgeding entama pa asociacion di laboratorionan priva contra UO AZV, a dicta na fabor di UO AZV.

E asociacion menciona a entama e caso pa entre otro evita UO AZV di introduci tarifanan nobo conforme mercado pa testnan di laboratorio pa su aseguradonan y evita UO AZV di structura e testnan segun e dunador di cuido cu solicita esaki.

Pa loke ta e introduccion di tarifanan nobo, hues den su evaluacion ta indica cu basa riba e ley di AZV, OU AZV tin e libertad pa introduci tarifanan nobo, na final di cada contract, semper y cuando esaki nan ta real y aceptable. Pa por haci e cambio aki, hues ta menciona cu AZV mester mantene su mes na diferente criterianan cu ta aplica ora ta termina of cancela un contract manera ta e criterianan “redelijkheid en billijkheid”.

Hues ta constata cu desde 2019 caba UO AZV a informa di e intencion di introduci tarifanan nobo y cu e landspakket a acelera e proceso aki. Hues ta considera cu UO AZV a hiba un periodo largo y amplio di preparacion. E sistema di tarifa nobo cu UO AZV kier introduci ta uno basa riba e sistema hulandes adapta na nos situacion na Aruba. Durante e periodo di preparacion a scucha e puntonan di obhecion entrega pa laboratorionan y a ahusta debidamente.

Hues ta indica cu e hecho cu OU AZV na diferente ocasion a invita e laboratorionan pa sinta individualmente y for di nan situacion particular yega na un areglo di transicion pa facilita e implementacion ta muestra suficiente cu UO AZV ta cumpli cu e criteria di “redelijkheid y billijkheid”.

Pa loke ta e structuracion di e testnan den di dos linea, hues ta rechasa e ponencia cu UO AZV no tin e libertad pa cumpra e testnan di e cuido di e di dos linea exclusivamente cerca e laboratorio di hospital. Hues ta enfatisa cu UO AZV tin e obligacion pa mediante e contractnan cu e ta cera di sirbi e interes colectivo, garantisando cuido di calidad, eficiente y pagabel pa su aseguradonan.

Na final, hues ta rechasa tur e demandanan di e asociacion y ta dicta na fabor di UO AZV.

Basa riba e sentencia aki, UO AZV proximamente lo ta invitando e laboratorionan priva pa discuti e siguente pasonan.