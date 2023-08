PARIBA LEGENDS A ‘EDGE’ TEAM SNOR!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 19 di augustus, e palacio mundialmente famoso di domino, esta Domino Square Garden, a conoce un berdadero sambombaso di revancha entre e team ‘padrino’, esta Team Snor bou guia di e flamante ‘Snor’ Perez, y e team iha, nada menos cu e legendarionan di pariba di brug, Pariba Legends. Shonnan, wanta duro, pasobra aki nos ta papia di ‘cutting edge’ domino, weganan di ‘high tension’ y comemento di huña!

E bataya a cuminsa caba den un atmosfera alegre, ya cu ta celebrando e hacimento di ña di Nelson ‘Snor’ Perez, pero alabes tambe den un aire di ‘killer instinct’ ya cu ambos team a pone como meta di masacra e otro! Team Pariba Legends kiermen cu biaha pasa Snor a gana nan pasobra nan a haya duele di nan padrino Snor, kende a cumpli aña. E biaha aki ta otro gay lo canta. Snor absolutamente no kier tende di ‘laga gana’, y Pariba Legends kiermen cu si ta asina, wel, nan lo bay duna padrino un ‘lesje’ p’e comporta su mes mas humilde!

Dicho y hecho! E bataya den prome mita tabata fuerte, caminda Pariba Legends a logra pika bay dilanti drenta halftime cu score di 11-9! Den pauze, bou comemento di snack gratis, Snor ta tene su clasico ‘peptalk’ y e team ta bons bek n’un manera feroz! Predator ta los! Bou tension halto e wega ta empata na 14-14! Nubianan scur di tormenta Franklin a cuminsa pak na horizonte ora cu nerviosismo ta sky high cu e wega empata na 17-17! Ata! Snor ta habri Nitro y ta shoot rapidamente pa tuma bentaha confortabel cu score di 20-17! Pero … c’un zonido di plons grandi un anker pisa ta bay fondo pa Team Snor. Smoesjes ta cuminsa sali manera flor despues di yobida grandi! “Captain Magda no tey, e ta cu vakantie na Corsow”; “Tin un tal tipo yama Boy Toy den Pariba Legends di cual nunca mi por a gana di dje”; “Gasolin a caba”; “Magda no ta contesta su whatsapp”; enfin, un cantidad di excuus nervioso cu temblitis a cuminsa cay, ya cu pocopoco Pariba Legends a cuminsa schuif padilanti te sinta sam-sam cu Snor na score di 20-20! Aki, caya ta papia cu ni kico e haci, Snor no por a gana e tal Boy Toy di Zeewijk, y tambe un mucha homber cu henter anochi tabata friu-fiu, diripiente a keinta y gana e wega decisivo pa pone Pariba Legends ‘edge’ Snor cu score di 21-20! Un anochi legendario! Ambos ekipo a palabra di biaha cu e cos aki lo bira un evento anual entre Pariba Legends y Team Snor y cu lo carga nomber di ‘The Snor Birthday Challenge’. Shonnan, can’t wait till next year!