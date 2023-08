Minister Endy Croes: A SPLICA OPOSICION DEN PARLAMENTO DI ARUBA RIBA E LUCHA Y IMPORTANCIA DI NOS AUTONOMIA

Posted in

ORANJESTAD: Diamars ultimo, a tuma luga reunion publico di Parlamento di Aruba. En conexion cu e negociacion cu Hulanda pa refinanciamento di e debe di Pais Aruba, Minister Endy Croes a trece dilanti e historia di Aruba durante su disertacion. Manera ta conoci,

Gobierno di Aruba a acerca Hulanda un biaha mas cu e solicitud pa refinancia e debe di Aruba, mirando cu Aruba no tin placa pa paga e debe bek. Hulanda a aproba e solicitud di Gobierno di Aruba y ofrece dos condicion: refinancia na interes di mercado cu 6-8% of refinancia na interes mas abou di 3.2%, pero entregando un parti di e autonomia financiero di Aruba den man di Reino Hulandes. Mayoria di e miembronan di Parlamento di Aruba a indica di no ta na fabor di esaki y kier pa Gobierno di Aruba sigui negocia cu Hulanda pa

yega na un miho solucion. Minister Endy Croes a expresa cu no por keda cu wowo cera mas y entrega tur cos den man di Hulanda. Ta importante pa esnan cu no a pasa e lucha aki, corda kico nos antepasadonan a haci pa logra haya autonomia di Pais Aruba. Desde cu Aruba a

haya Status Aparte, nos por a haci nos propio decisionnan. Pais Aruba no lo a desaroya di e forma aki si no ta pa e Status Aparte. Mester corda cu e lucha cu a wordo hiba pa logra esaki ta basa riba sanger, sudor y lagrima. Awendia tin un grupo di hoben di e oposicion cu no a

pasa den e lucha aki y ta influencia otro hobennan pa vota pro e RAft, cual ta nifica cu Aruba mester entrega un parti di su autonomia na Reino Hulandes. A pesar di e mal maneho di AVP, den 37 aña largo cu Aruba a presta placa, nunca Aruba a cay den default. Pues, esaki

mester ta un señal pa Hulanda cu nos por presta di nan tambe sin necesidad di RAft.