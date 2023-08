Commandeur Walter Hansen is de nieuwe Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. In deze functie is hij ook directeur Kustwacht Caribisch Gebied en Commander Task Force 4.4. Commandeur Hansen nam gisteren op Curaçao het stokje over van brigadegeneraal der mariniers Frank Boots.

Boots begon 3 jaar geleden in een roerige tijd, COVID-19 speelde hierbij een grote rol. De rol van de Curaçaose militairen werd, mede hierdoor, steeds belangrijker, met vele bijstandsverzoeken tot gevolg. Ondanks dat echte orkanen afgelopen 3 jaar uitbleven, leidde Boots in 2021 de inzet van militaire hulp na de aardbeving in Haïti. De Nederlandse inzet vond plaats binnen een humanitaire hulpverleningsmissie van de Europese Unie.

De samenwerking met de Landen stond afgelopen 3 jaar centraal. Zo werden er afspraken gemaakt om het Sociaal Vormings Traject op te zetten op Aruba en Curacao, en werd er veelvuldig samengewerkt met de lokale veiligheidsdiensten. Ook internationaal zijn de samenwerkingsbanden aangehaald om nog meer focus te leggen op informatie-gestuurd optreden. Hierbij zijn landen in de regio zoals Colombia en de Verenigde Staten van groot belang en zijn er de afgelopen 3 jaar belangrijke stappen genomen om intensiever samen te werken.

In 2022 zorgden Defensie en de Kustwacht Caribisch Gebied samen voor een record jaar aan drugsvangsten, in totaal werd ruim 35.000 drugs onderschept. Naast dit operationele succes speelde in dit jaar de Velas Latinoamerica Curacao een grote rol, werd de speelfilm Invasie opgenomen en werd de Kustwachtserie op National Geographic een internationale kijkcijferhit. Het jaar erna bracht het Koningshuis een bezoek aan het Caribisch gebied, met een eerste kennismaking voor prinses Amalia. Tijdens dit bijzondere bezoek vervulde Defensie in het Caribisch gebied zowel op de voor- als achtergrond een belangrijke rol.

De nieuwe commandant, commandeur Hansen is niet onbekend met het Caribisch gebied. Gedurende zijn loopbaan heeft Hansen veel ervaring opgebouwd met zowel de Defensie- als Kustwachtbijdrage in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij heeft ter plaatse meerdere functies bekleed zoals commandant van de kustwachtcutter Jaguar, stafofficier CZMCARIB belast met internationale drugsbestrijdingsoperaties, Hoofd Operaties bij de Kustwacht Caribisch Gebied en tijdens inzet met meerdere stationsschepen. Daarnaast was hij vanuit Nederland beleidsadviseur voor Caribische en Kustwachtaangelegenheden.

Hansen zal de ingeslagen weg van zijn voorganger voortzetten voor de verbetering en vernieuwing van de Defensie- en Kustwachtorganisatie. Daarbij streeft hij er naar om de succesvolle samenwerking met lokale en internationale ketenpartners te continueren.

Samen blijven we werken aan het versterken van onze organisatie en vervullen van de missie van het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied. Boots verlaat Defensie. Hij gaat met functioneel leeftijdsontslag.