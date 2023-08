CAMPEONATO DI BILJART 60+ TA BAY CUMINSA!

Tanki Leendert – Diasabra awor 26 di augustus, cuminsando pa 5’or di atardi n’e Palacio di Biyar na Tanki Leendert, lo bay tin otro edicion dje tremendo torneo anual di biyar bola 8 pa 60-plus! E aña aki ta priminti di bira hopi mas interesante ya cu e biaha aki e biyaristanan tin mesa ‘fine-tuned’ pa demostra kico nan por haci riba mesa berde! E campeonato lo inicia dia 26 awor pa 5’or, lo sigui 2 di september cuminsando 5’or, pa sigui p’e gran final dia 9 di september.

Nos tin entendi c’un berdadero batayon di legendario lo baha e dianan ey na Tanki Leendert pa bin midi forsa! Dje localnan tin astronan manera Edwin “Kwek” Chirino; e trabuco di tur tempo Junini Quandt kende a sali sub-campeon aña pasa; e Transformer di La Roca, Juni “Kilowatt” Figaroa; tambe nos tin e campeon di aña pasa Gino “Betonmolen” Geerman; e legendario Sheik “TheGhost” Orman; e gran y conocido Frido “Maltin Polar” Dirksen; e legendario Moonchi Kelly; tambe lo haci su gran debut Rudolf Arends; y tambe nada menos cu e legendario di tur tempo Buchi Briezen, homber cu aña pasa a pasa Ernesto Pardo un Capoti!

Siguiendo den e rij di “Fama”, nos ta haya e referee di tur tempo Omar Lampe; tin rumor cu “Lucky Viviano” ta guliendo paracetamol manera mangel M&M pa drecha salud y ainda participa; un cu no por faya ta Mr. Frenzo’sFranklin Ruiz; y last but not least, e conocido Ernesto Pardo lo bin tuma revancha y “undo” e Capoti di aña pasa! Shonnan, no keda di probecha dje oportunidad aki pa presencia kico ta “kraak” mas duro: e bolanan di biyar ora nan dal na otro, of e wesonan 60-plus ora sak pa mik e bola 8! Entrada ta completamente gratis pa un y tur, yega!